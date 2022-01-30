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Annesinin ölümüne neden olan genç kız tutuklandı

annesinin ölümüne neden olan genç kız tutuklandı
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Konya’da tartıştığı annesini itekleyerek ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.S., 61 yaşındaki annesi Elife Sevinç ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., annesini itekleyerek evde düşmesine neden oldu. Yere düşen Elife Sevinç kafasını beton zemine çarparken, kavga sonrası A.S. odasına gitti. Balkona çıkan anne Elife Sevinç ise bayılarak yere yığıldı. Sabah annesini balkonda yatar vaziyette gören A.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Elife Sevinç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adreste inceleme yaptı. Kadının başındaki kanamayı fark ederek incelemelerini derinleştiren polis, alınan ifadeler doğrultusunda A.S.’nin annesi ile gece kavga etmesi sonucu iteklediğini ve annesinin düştüğünü tespit etti. Daha sonra Elife Sevinç’in ilerleyen saatlerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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