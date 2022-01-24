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Annesi tarafından boğularak öldürülen genç kızın cenazesi Kalecik’e gönderildi

annesi tarafından boğularak öldürülen genç kızın cenazesi kalecik’e gönderildi
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Ankara’da annesi tarafından boğularak öldürülen 18 yaşındaki genç kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kalecik ilçesine gönderildi.

Dün gece Ankara’nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Esmanur Çakmak’ın ailesi, kızlarının kendisini iple asıp intihar ettiğini söyleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesi üzerine anne Hamide Ç. ve baba Y.Ç.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan anne Hamide Ç., olay gecesi kızıyla kavga ettiğini ve boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan anne cezaevine gönderilirken, baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı. Annesi tarafından boğularak öldürülen Esmanur’un cenazesi, bugün akrabaları ve komşularının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Ankara’nın Kalecik ilçesine gönderildi.

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