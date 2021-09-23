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Anasayfa / Asayiş / Annelere Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı

Annelere Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün anne ve anne adayı personeline bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı
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Annelere Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Malatya’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün anne ve anne adayı personeline bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Gençlerin uyuşturucudan uzaklaştırılması için başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli anne ve anne adayı personellere eğitim verildi. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitimler verildi. Eğitimde, uyuşturucunun zararları, uyuşturucu kullanımında yapılması gerekenler, çocuk ve gençlerle iletişim gibi konularda sunumlar da yapıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, gençlerin uyuşturucudan uzak kalmaları için öncelikle aileleri eğittiklerini dile getirdiler.

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(İHA)

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