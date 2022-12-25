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Anasayfa / Asayiş / Anne ve kızı sobadan zehirlendi!

Anne ve kızı sobadan zehirlendi!

Anne ve kızı sobadan zehirlendi!
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Anne ve kızı sobadan zehirlendi!

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve kızı kaldırıldıkları hastanede tedavi altın alındı.

Edinilen bilgiler göre gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda anne N.A. (40) ila kızı E.A.’nın (10) baygın bir şekilde yattıklarını fark eden diğer aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren N.A. ile E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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