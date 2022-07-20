Anne adaylarına seyahat uyarısı

Anne adaylarının seyahat yapacaklarsa otobüs yerine özel araçlarla yapması gerektiğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, “Otobüsle seyahat etmek pek sağlıklı ve konforlu değildir” dedi.

Anne adaylarının yaz aylarında seyahat anında ne yapmaları gerektiği hakkında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer önemli bilgiler verdi.

“Yaz ayları anne adayları için de tatillerin olmazsa olmaz dönemidir. Bu noktada birtakım seyahat kurallarına dikkat etmek, anne ve bebek sağlığı için oldukça önemlidir” diyen Sönmezer, “Hamileliğin 11.-36. haftaları yola çıkmak için en iyi zamanlardır. Düşük yapma riski, erken doğum riski, kanama ve pıhtılaşma sorunları olan anne adaylarının seyahate çıkmadan önce doktorları ile durumlarını mutlaka değerlendirmeleri gerekmektedir. Hamilelikte uzun mesafelerde uçakla seyahat tercih edilmelidir” dedi.

“BU OLAYA ‘TROMBOEMBOLİZM’ DENİR”

Hamilelerin 3 saatten fazla uçak yolcullarında dikkat etmesi gerekenleri de açıklayan Sönmezer, “Eğer karayolu kullanılacaksa, özel araç ile seyahat otobüsten çok daha konforlu olacaktır. Bunu özel araçla yapılan seyahatler takip etmektedir. Otobüsle seyahat etmek pek sağlıklı ve konforlu değildir. Uçak yolculuklarında uzun süre hareketsiz kalmak, anne adaylarının bacak damarlarındaki kanın pıhtılaşmasına neden olabilir ve bu pıhtı koparak akciğer, beyin gibi organlara giderek kan akışının burada durmasına neden olabilir. Bu olaya ‘tromboembolizm’ denir. Bu sebeple 3 saatten fazla sürecek uçak yolculuklarında;

-Uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır.

-Yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmelidir.

-Uzun uçuşlarda bacaklardaki kan dolaşımını artıran kompresyon çorabı giyilmelidir. Gerekirse uçuştan önce doktor kontrolünde antikoagülan ilaç alınabilir” ifadelerine yer verdi.

“BURADA ÖNEMLİ OLAN MUTLAKA 2-3 SAATTE BİR MOLA VERMEKTİR”

Sönmezer, bu önerilerin hamileliğin başlangıcından doğumdan sonraki 6 haftaya kadar geçerli olduğunu dile getirerek, “Özel araç ile yapılacak yolculuklarda ise 11. haftadan itibaren arka koltuğa oturmak veya ön koltukta oturuyorsa emniyet kemeri ile vücut arasına küçük bir yastık koymak uygundur. Burada önemli olan mutlaka 2-3 saatte bir mola vermektir. Molalarda yapılacak yürüyüşler ile kan dolaşımı yeniden düzenlenebilir. Ayrıca yolculuk esnasında sıvı tüketimi aksatılmamalıdır. Kafein içeren içeceklerden ve acı, ekşi veya çok yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır. Kan pıhtılaşma sorunu olan anne adayları kompresyon çorabı tercih edebilir” diye konuştu. (Bülten)