ankara’daki kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 31 bin tl olan akaryakıt maddesi ele geçirildi

Başkentte Jandarma ekiplerince bir işletmede ve şüpheli görülen bir araçta yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 31 bin TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesindeki bir dükkanda kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu dükkanda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 24 bin TL eden kaçak akaryakıt maddesini ele geçirdi. Ruhsatı olmayan iş yerinin mühürlendiği belirtilirken olayla ilgili bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Mamak Yol Kontrol Noktasında durdurulan H.K. isimli şahsın durdurulan şüpheli aracında yapılan aramada ise piyasa değeri 7 bin TL olan kaçak akaryakıt maddesi ele geçirildi. H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.