DOLAR

13,6299$% -0.16

EURO

15,4903% 0.11

STERLİN

18,5838£% 0.01

GRAM ALTIN

830,47%-0,22

ÇEYREK ALTIN

1.347,00%0,59

BİTCOİN

534226฿%-2.04768

Öğle Vakti a 12:46
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ankara’da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

Ankara’da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

ankara’da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, hobi bahçesindeki evinde ısınmak için yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Çekirdeksiz Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hobi bahçesinin bakımını yapmak üzere gelen ve mangal yakan 45 yaşındaki yabancı uyruklu S.M.S. ısınmak için mangalı odasına koydu ve uyudu. Yabancı uyruklu S.M.S.’den 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Hobi bahçesine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşırken sağlık ekipleri kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. S.M.S.’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bursa’da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.