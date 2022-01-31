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Ankara’da kar yağışı etkili oldu

ankara’da kar yağışı etkili oldu
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Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Ankara’da ana arterler, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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