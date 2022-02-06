DOLAR

13,5677$%-0.06

EURO

15,5533%0.1

STERLİN

18,3711£%-0.56

GRAM ALTIN

788,29%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.280,00%-0,15

BİTCOİN

563286฿%-0.34807

İmsak Vakti a 05:59
Malatya AZ BULUTLU -4°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

ankara’da kafede silahlı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin ise o esnada kafenin dışarısında bulunduğu ve rastgele silahla ateş edilen kurşunların vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

Olay Ankara’nın Keçiören İlçesi Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, Salih Samet, henüz kimliği belirlenemeyen grupla kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda grup içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi Salih Samet’e yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek koştu. Kafeden çıkarak yaklaşık 50 metre boyunca koşan ve sağ sola rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunlar dışarıda bulunan Emre Kale’ye isabet etti. Olayı gören diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Kale’yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk ederken, Salih Samet’i ise çevredeki hastaneye sevk etti. Kale’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olaydan sonra otomobiliyle kaçan şüphelileri arıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Menteşe’de trafik kazası; 3 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.