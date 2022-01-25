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Ankara’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 gözaltı

ankara’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 gözaltı
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Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 72 bin 200’ü dolu olmak üzere 20 milyon 230 bin boş makaron, 53 bin 124 adet tıbbi ilaç, 4 bin 943 adet cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 adet elektronik/muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 paket puro, 99 litre/şişe sahte bandrollü içki, 31 kilo tütün, 18 adet sahte bandrol, 7 adet alkol aroması, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiği öğrenildi.

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