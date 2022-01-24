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Ankara’da arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı

ankara’da arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmada Y.K. arkadaşı S.K.’yı sol kol ve bacağından silahla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Şüpheli Y.K. Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından şüpheli Y.K.’ya yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 80’e yakın mermi ele geçirildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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