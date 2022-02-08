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Anasayfa / Asayiş / Ankara’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Ankara’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

ankara’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay gündüz saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre müteahhit S.E. ile emlakçı H.D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.E. , baltayla üzerine yürüyen H.D.’yi tabanca ile ayağından vurdu. H.D.’yi ayağından yaralayan S.E. hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan H.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerindeki bir vatandaş yaptı. Ayağından yaralan H.D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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