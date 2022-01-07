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Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi

ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Ayrıca konuya ilişkin ekipler Kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.

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