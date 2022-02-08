ankara jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 20 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 113 kişinin yakalandığını belirtti. Fuhuş suçundan aranması bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişinin yakalandığı aktarılırken, dolandırıcılıktan 1, hırsızlıktan 1 ve terör örgütü FETÖ’ye üye olduğu öğrenilen 1 kişinin yapılan operasyonlar yakalandığı belirtildi. Yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde ise çeşitli suçlardan aranan 109 şahsın yakalandığı aktarıldı.
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