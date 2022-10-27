“Analı-Kızlı yemeğini daha geniş kitleler tanıyacak”

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya’nın yemek kültüründe özel bir konumda bulunan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ‘Analı- Kızlı’ yemeklerin yarışacağı Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışması düzenleyecek. 16 Kasım’da sona erecek başvuruların ardından 19 Kasım’da yapılacak yarışmayla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Analı-Kızlı’ yemeğimizi daha geniş kesimlere tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Malatya’nın birbirinden lezzetleri yemeklerinin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma yerleştirmek amacıyla çok ciddi yatırımlar ve projeler uygulayan Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışması düzenleyerek, tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyecek. Yöresel yemekler, tatlılar ve meyvelerin kimliklendirilmesi ve tescillendirilmesine yönelik hizmetler kapsamında organizasyonu yapılan Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışmasında, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi’nin girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya’nın ünlü ‘Analı-Kızlı’ yemeği yarışacak.

25 Ekim itibariyle başvuruların alınmaya başlandığı yarışmada hünerlerini sergilemek isteyenler, 16 Kasım 2022 Çarşamba gününe kadar Yeşilyurt Kent Konseyi’ne başvurularını şahsen yapabilecekler. Yarışmaya katılmak isteyenler, 0538 854 79 71 nolu iletişim hattından gerekli bilgileri alabilecekler. Yarışmacılar tarafından hazırlanacak ‘Analı-Kızlı’ yemekler, gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Gedik Sosyal Tesislerinin ön kısmında ki Oba Çadırında ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmanın birincisine 5 bin TL., ikincisine 3 bin TL., üçüncüsüne 2 bin TL., Jüri Özel Ödülü olarak ta bin TL para ödülü takdim edilecek.

“DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDECEĞİZ”

Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışmasına bütün yemek ustalarını davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarih, Kültür ve Gastronomi kenti olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt’umuzda başlatmış olduğumuz zengin yemek mutfağımızı tanıtma etkinliklerimize Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışmamızı da ekledik. Geçtiğimiz aylarda Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda çekimi yapılan Masterchef Türkiye Yarışmamızın ardından yöresel yemeklerimize gösterilen ilgi üst seviyeye çıkmıştı. Bizler de gösterilen bu yoğun ilginin ardından kentimizdeki yemek ustalarını bir araya getirmek amacıyla ödüllü yarışması düzenlemeye karar verdik. Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz yemek yarışmamızda geleneksel sofra kültürümüzün başyapıtlarından olan, coğrafi işaret tescil belgeli lezzetlerimizden tiritli köfte olarak bilinen ‘Analı-Kızlı’ yemeğimizi daha geniş kesimlere tanıtmayı hedefliyoruz. Hazırlayacakları ‘Analı-Kızlı’ yemekle yarışmaya katılmak isteyenler Hilal Parkı’mız içerisinde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyimize 16 Kasım’a kadar başvurularını yapabilirler. 19 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz törenle dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. ‘Analı-Kızlı’ yemekte ‘hünerliyim’ diyen herkesi yarışmamıza bekliyoruz” diye konuştu. (Bülten)