Anadolu Panelleri Malatya Buluşması gerçekleştirildi

“Neden Kurumsal Yönetim?” konulu panel düzenlendi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Dünyada en önemli kavramın girişimcilik kavramı olduğunu söyleyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Girişimcilik kavramını geliştirmek için Avrupa ve gelişmiş ülkeler ciddi finansal destekler veriyor. Gerek gençlerin önünü açmak, gerek girişimcilik yapabilecek kadınların, gerek girişimcilikle ilgili çaba gösterenlerin tamamına finansal destekler vermek sureti ile ekonomisini güçlendirmeye çalışıyorlar” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Dünya Gazetesi işbirliği ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Anadolu Panelleri Malatya Buluşması programı gerçekleştirildi. Program kapsamında “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu panel düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un yaptığı panele konuşmacı olarak Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki katıldı.

Malatya Buluşmaları programının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, firmaların kurumsallaşmalarına yönelik yöntem gösterilmesi, vizyonlarını üst çıtaya yükseltmek ve daha ileriye taşımak noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

“KENDİLERİNE KATKI SAĞLADIKLARINA İNANDIKLARI TOPLANTILAR TERTİP ETMEK”

Göreve gediklerini günden itibaren pandemi sürecine rağmen 260 toplantı, seminer ve konferans düzenlediklerini belirten Sadıkoğlu, “Bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odası birçok organizasyona imza attı ve imza atmaya da devam edecek. Önümüzdeki süreçlerde yine bize destek veren ve burada olmamızı sağlayan yönetimimizle beraber üyelerimize mahcup olmadan bu organizasyonları üst seviye de devam ettireceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önemli olan burada sadece toplantı yapmak değil, dönem üyelerimizin geldikten sonraki süreçte de geldiklerine pişman olmadan bir şeyler öğrenerek, gerçekten kendilerine katkı sağladıklarına inandıkları toplantıları tertip etmek. Konferansları ve seminerleri organize etmek. Sivil toplum örgütleri içerisinde özelikle bu tip çalışmaların en üst seviyede rahat organize edilebileceği bir Ticaret ve Sanayi Odası var. Bununla birlikte önümüzdeki süreçlerde daha ciddi, sizlerin faydasına olabilecek katkıyı da yönetim kurulumla beraber aldığımız kararlarla yol haritamızın içerisinde bulunduruyoruz. STK’ların çok değerli temsilcileri, bu organizasyonumuzda üyelerimize kurumsallıkla ilgili bilgiler aktaracağız. Bugün Amerika’da yüzyıllık şirketlerin var olduğunu Avrupa’da yüz yılın üstünde şirketlerin var olduğunu gördükçe aslında girişimcilik ruhu ile başlamış olan bir serüvenin sonuca giderken nasıl vizyonel anlamda kurumsallaşmak sureti ile gelecek nesillere taşındığını da görüyoruz ama ne yazık ki ülkemizde kısa süre içerisinde gerek aile şirketlerinin birbirine sıkıntı yaşattırmak sureti ile şirketlerimizin parçalandığını, bölündüğünü ve güçlerini bir şekilde dağıtarak iflasa kadar giden serüvenlerine şahit olmamız bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

“FİRMALARIMIZIN KURUMSALLAŞMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Dünyada en önemli kavramın girişimcilik kavramı olduğunu söyleyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Girişimcilik kavramını geliştirmek için Avrupa ve gelişmiş ülkeler ciddi finansal destekler veriyor. Gerek gençlerin önünü açmak, gerek girişimcilik yapabilecek kadınların, gerek girişimcilikle ilgili çaba gösterenlerin tamamına finansal destekler vermek sureti ile ekonomisini güçlendirmeye çalışıyorlar. Gördüğümüz üzere artık ekonomi özel sektör üzerinden büyüyecek, ekonomi tamamen özel sektör eli ile büyüyecek güçlü ülkelerde de, ekonomisi büyük, güçlenmiş özel sektörü kuvvetli insanların neler yaptığını görüyoruz. Ülkemizde özellikle rekabetçi firmalar yaratmak ve ülkemizdeki firmaların gelişmesini sağlamak adına özel sektördeki firmalarımızın kurumsallaşması gerektiğine inanıyoruz. Değerli girişimcilerimizle birlikte Malatya’da girişimcilik ruhu ile bir yerlere gelmiş firmaların daha ileri nesillere taşınması ve büyümesi için yurt dışındaki bir firma ile rekabet edebilir bir hale gelmesi için katkı sağlayacaklarına olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

“KURUMSAL YÖNETİMİ ANLATMA İMKANI YARATTIK”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak kurumsal yönetim anlayışının Türkiye de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyet yürüttüklerini söyleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Dr. Tamer Saka, “Dernek olarak adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonu ile hareket ediyoruz. Pandemiden önce Anadolu Panelleri adı altında bugüne kadar çeşitli illerde 50’ye yakın seminer ve panel gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatma imkânı yarattık. Bugün burada eski çağlardan beri Anadolu ve Orta Doğu’nun önemli geçiş noktalarından biri olan kayısı diyarı güzel şehrimiz Malatya’da dostlarımızla yüz yüze bir araya gelebildiğimiz için son derece mutluyuz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler kurumsal yönetim konusunun ne kadar önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Dünya muazzam bir değişim sürecinin içerisinden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz problemler hiç olmadığı kadar karmaşık risklerle donanmıştır. Dünya kapsamlı şekilde yeni bir ekonomik ve siyasal dengeye evirilmektedir. Bu değişim sürecini alışa gelmiş olduğumuz büyüme modelleri ile geçiştirebilmemiz mümkün değildir. Tarihi ve kültürü ile kendine hayran bırakan Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik anlamda en gelişmiş ili olan Malatya kayısısı üretiminde Türkiye ve dünyanın bir numaralı üreticisi olmuştur. Dünyanın kayısı ihracatının yüzde 80’i Malatya ilimizden karşılanmaktadır. Birçok kayısı fabrikasının yanı sıra tekstil fabrikaları ile de istihdam sağlanmaktadır. Malatya ilinin ekonomisi tarıma ve tarıma dayalı sanayiye dayanmaktadır. Bu nedenle bu işletmelerimizin devamlılığının sağlanması sadece sahipleri açısından değil şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz içinde son derece önemlidir. Geldiğimiz bu noktada ülkenin her şehrinde olduğu gibi Malatya içinde teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon, çağın gerekleri ile donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş yeni, yaratıcı ve uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyaç bulunmaktadır.” dedi.

“BİR SİSTEM SIKINTISI OLDUĞUNU ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ”

Yeni büyüme modelinin özel sektörün değişen talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi gerektiğini dile getiren Dr. Tamer Saka, “Aslında dün ve bugün yaşadığımız birçok problemin temeline baktığımızda bir sistem sıkıntısı olduğunu üzülerek görmekteyiz. Dolayısıyla artık kurumların ön plana çıktığı, hesap verebilir, sorgulanabilir, adil ve şeffaf sistemlerin oluşturulmasını garanti altına alacak anlayışın yerleştiği bireylerden ziyade kurumların konuşulduğu bir anlayışı odağımıza almak zorundayız. 2000 yılının başından beri Türkiye’de kurumsal yönetim alanında birçok gelişme yaşandı. Son birkaç yıldır dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin yarattığı etkiler dışında Türkiye’deki yasal ve düzenleyici kurumların kurumsal yönetim alanında en iyi uygulamalara yakın düzenlemeleri hayata soktuğunu söyleyebiliriz. Tüm bu düzenlemeleri kurumsal yönetimin şekilsel altyapısını oluşturan unsurlar olarak sınıflandırmak doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

Program moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un yaptığı “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu panel ile sona erdi.