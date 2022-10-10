ANADOLU KOBRASI

Kobra zehirli bir yılandır.

Kendilerini yırtıcılardan koruma çabası ise takdire şayandır.

Eğer bir kobra salgıladığı zehre karşı direnç gösterebilen doğal yırtıcılardan biri ile karşılaşırsa genellikle kaçmayı dener.

Eğer işe yaramaz ise kaburgalarını genişletip vücudunun üst kısmını düzleştirerek kendine özgü şeklini alır ve yüksek perdede tıslama sesi çıkarır.

Bazen ağzı kapalıyken saldırma numarası yapar.

Özellikle kobranın diğer avlara oranla çok daha tehlikeli olduğu anlaşıldığında bu gayretler genellikle işe yarar ve tehlike uzaklaştırılır.

Birazda üremelerinden bahsedeyim ama ben işin magazin kısmındayım.

Erkek kobralar, birbirleriyle güreşerek dik bir şekilde durmaya çalışırlar.

Diğerinin başını yerde tutmayı başaran yılan bu törensel savaşın galibi olur.

Bu mücadelenin maksadı çiftleşme ve bölgesel hakların egemenliğine sahip olmaktır.

Kobralar her yıl çiftleşir.

Dişi kobra spermleri depolayabilme özelliğine sahiptir. Bu durumda iki üç sene boyunca yeniden çiftleşmesi gerekmez.

Bu özelliklerini ne zaman kullanıp kullanmayacakları ile ilgili detaya girip özel durumlarını afişe etmeyelim!

Ya hu bizim Türkiye’de kobrayla ne işimiz olur demeyin sakın.

Canınızı sıkan insanlara yılan demeyi iyi biliyorsunuz.

Kobra da bir yılan sonuçta, hem de sürüngen olduğu halde zaman zaman dikleşebilen bir yılan.

Zehirli ama korkak!

Güreşçi ama hilekar!

Hüküm sürebilmek için coşan coşturan!

Güven için çoğalan, konuşurken kusturan!

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…