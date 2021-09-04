“Anadolu basını bitti, Anadolu basını yok oluyor”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Malatya’ya geldi ve basının sorunlarını gündeme getirdi. Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca iktidarı eleştirerek, “Vurdumduymaz bir meclis var” dedi.

10 günlük düzenledikleri geziyle medya sektörünü ziyaret eden ve sorunları dinleyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu önceki gün Malatya’daydı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret eden Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkanvekili, Cafer Esendemir ve Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Aydın, “ Federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz zor günlerde her daim yanımızda oldu. Yaşanan salgın nedeniyle medya çalışanları ve gazeteciler çok zor günler geçirdi. Birde belediyeler radyo ve televizyon işine girip medyayla rekabet ettiler. Son kararname ile birlikte belediyelerin yerel gazete ve televizyonlara yaptığı kısıtlamalar daha da zora soktu bizleri. Ama her daim yanımızda olan federasyonumuza, başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Düzenledikleri 10 günlük geziyle 25 ili ziyaret ettiklerini ve medyanın yaşadığı sorunları yerinde gördüklerini belirten Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları farkındayız. Bizde zaman zaman meslektaşlarımızla birebir görüşerek sorunları dinledik ve tartıştık. Maalesef Türkiye’de Anadolu basınının sorunu çok büyük. Bunu defalarca söylüyoruz bir kez daha söyleyelim. Anadolu basını bitti, Anadolu basını yok oluyor. Ama İletişim Başkanlığı ve yetkililerin umurunda değil. Bizim bunları gündeme taşımamız onların bir kulaklarından giriyor bir kulaklarından çıkıyor. Gazeteler, radyolar, televizyonlar, internet siteleri bir çıkmazın içinde. Sektörde kapanmalar hızla devam ediyor. Türkiye’de sadece resmi ilan alan gazete sayısı bin 800’den 900’e düştü. 100 civarında olan televizyon sayısı 50’nin altına indi, ekran karartıldı. Bu sıkıntılar devam edip gidecek. Tüm siyasi partilerin liderleriyle, vekilleriyle defalarca görüştük ve pandemi döneminde basına destek verilmesi gerektiğini söyledik. Mutlaka bir destek paketi hazırlanıp meclisten çıkarılsın ve Anadolu basını rahatlasın istedik. Ancak beceremedik. Çünkü vurdumduymaz bir meclis var. Yukarıdan verilen emrin dışında bir şey yapamayan meclis var” diyerek illeri gezmeye ve basının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

<DİDEM BARUT>