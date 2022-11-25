AMATÖRE SAHİP ÇIKIN

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi hafta sonu başlıyor.

Yıllardır hep soruyoruz; “Malatya’da niye futbolcu yetişmiyor?” diye…

Bunu 7’den 70’e herkes konuşur. Malatya’da mevcut şu anda merkezde 3 sentetik çim saha var.

Yeşiltepe 1-2 -3 nolu sahalar diğer taraftan da birçok ilçemizde Gençlik Spor Bakanlığı’nın yapmış olduğu statlar var. Bu statlar gerçekten futbola yeterince hizmet ediyor mu? Etmiyor mu? Bu da tartışılıyor.

3 ay önce başlayan U18 Futbol Ligi’nde 3 grupta 24 takım mücadele verdi. Bu takımlar büyük sıkıntılar içerisinde maçlara çıkıyor bu hafta da bazı takımlar maça çıkmadığından dolayı lige veda ettiler.

Amatör küme futbol kulüplerinin başlarında bulunan değerli kulüp başkanları maddi sıkıntılar içerisinde savaştığını tüm alem biliyor.

Malatya’da büyükşehir belediyesiyle birlikte 14 ilçe belediyesi var.

Devlet spora destek olmaları için bu belediyelere binde bir spora katkı payı yetkisi vermiş. Bu katkı payını amatör spor kulüpleri için hiç bir belediye kullanmıyor. Niye?

Yıllarca bu sayfadan yazıyoruz. Malatya amatör kümede mücadele eden takımlarımıza yetkililerinin, maddi manevi destek olmaları yönünde zaman zaman çağrı yapıyoruz. Bazen bu yerine ulaşıyor bazen ulaşılmıyor. Spor tesisi konusunda bir sıkıntımız yok ama şu anda kulüplerimizin malzeme yönünden ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntılar bir şekilde sahaya yansıyor.

Sıkıntılar içerisinde mücadele edip gençlere sahip çıkan Malatya amatör kulüp başkanlarına, yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum.

44 yıldır Malatya amatörünün içerisinde olan biri olarak yaşananlara en yakın tanıklık edenlerdenim. Pandeminin başladığı dönemden beri birçok kulüp maddi sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da oynanan karşılaşmalarda futbolcuların ve hakemlerin ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda korona gerçekten statları vurdu. Uzun süre sahalardan uzak olan futbolcular hakemler hala iyi bir performans sergileyemiyor. Futbolda yeni değişen kurallar var bunları gerektiği şekilde futbolculara yansıtamıyorlar. Geçtiğimiz senelerde Malatya amatörün de birçok kulübümüze hakemler tarafından yeni oyun kuralları anlatılırdı.

Malatya Amatör Futbol Ligi’nden hiç bir tane futbolcu profesyonel lige veremiyoruz. Futbolcu yetiştiremiyoruz. Neden?

Ben bunu sizlere sunuyorum siz karar verin. Bu konuda söyleyecek çok şey var.

Buradan sayın belediye başkanlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden, iş adamlarımızdan rica ediyorum, lütfen amatöre sahip çıkın.

Bu arada devletimizin spora binde bir katkı payı verdiğini tekrar hatırlatır bu katkı payından kulüp yönetimlerine vermeniz konusunda rica ediyorum.