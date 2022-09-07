Amatörde sezon U18 ligiyle başlayacak

2022-2023 sezonu Malatya U18 Futbol Ligi 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya amatöründe yeni sezon U18 ligi karşılaşmalarıyla başlayacak. 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak olan U18 liginde 2022-2023 sezonunda 3 grupta 23 takım çift devreli lig usulüne göre mücadele verecek. Malatya Amatörüne büyük katkıları olan merhum Yusuf Paşa Okyay isminin verildiği sezon yaklaşık iki ay sürecek. U18 liginin tamamlamasının ardından heyecan 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi karşılaşmalarıyla sürecek. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile ilgili statü ve sezon planlaması ise ilerleyen haftalarda kamuoyuyla paylaşılacak.

U18 Ligi’nde yer alan kulüpler şöyle:

A grubu

Battalgazi Belediyespor, Beydağıspor, Eski Malatya Gençlikspor, Anadolu Selçukluspor, Kale Gençlerbirliği, Doğanşehir Belediyespor, Kaldırımgücüspor, Alageyikspor

B grubu

Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu, Yeşil Sürgü, Demirspor, Telekomspor, Hekimhan Girmana Belediyespor, Pütürge Gençlikspor, Konakspor

C Grubu

Karakavakspor, Yeşilyurt Belediyespor, Fenerspor, Erkenekspor, Orduzuspor, Hatunsuyuspor, M. Şehirspor,