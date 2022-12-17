AMATÖRDE HEYECAN DORUKTA

Yeşiltepe, Battalgazi, Darende, Doğanşehir ve Kale sahalarında Malatya 1 Amatör Küme Futbol Ligi’nin 4. haftaları oynanacak.

Haftalar geçtikçe futbolda rekabet iyice kızışmaya başladı. Özellikle gruplarında liderlik için birbiriyle kıyasıya mücadele eden takımların çekişmesi futbol severler tarafından zevkle izlenmeye başladı.

Özellikle Malatyaspor, Pütürgespor ve Battalgazıspor’un ligin iddialı ekiplerinden.

Diğer gruplarda ise Doğanşehirspor, Kale, Hekimhan Girmana spor Hekimhanspor takımları liderlik için birbiriyle mücadele ediyor. ilk hafta karşılaşmalarında Malatya merkezdeki hakem komitesi klasman hakemlerini bu maçlara atayarak kalitenin artmasını sağladılar. 4. hafta karşılaşmaları ise yine merkez ve ilçe statlarında oynanacak.

Bu arada Malatya’mızı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepeciksporla karşı karşıya gelecek.

Malatya Arguvanspor ilk yarının son haftasında kendi sahasında oynayacağı karşılaşma öncesinde grubunda 12. sırada yer alıyor. Hafta sonu oynanacak karşılaşmalara taraftarların yoğun ilgisi olması bekleniyor. Arguvanspor bundan önce oynadığı karşılaşmalarda inişli ve çıkışlı bir performans sergiledi.

Bu arada Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde de heyecan devam ediyor. 2. Grupta Malatya’mızı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu bu hafta kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Yeşilyurt Belediyespor bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma cumartesi günü oynanacak. Diğer temsilcimiz Malatya İdmanyurdu ise pazar günü Adıyaman’da Kahta 02 Spor’la mücadele edecek. Özellikle BAL ’da statüde değişiklik olmasından dolayı birçok takımın mağdur olduğu gözlendi. Bu konuyla ilgili grupta mücadele eden takımlar futbol federasyona yaptığı şikayetlerden ise bir sonuç alamadı ve takımlar küçülmeye gitti.