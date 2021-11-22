Amatörde 8.hafta oynandı

Malatya Amatör Küme U18 Futbol Ligi’nde 8.hafta karşılaşmaları oynandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

U18 Gençler Futbol Ligi’nde 8.hafta karşılaşmaları Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynandı. Ligde bu hafta oynanan 9 karşılaşmada 44 kez gol sesi çıkarken 3 karşılaşma hükmen yenilgiyle sonuçlandı. Bu hafta en fazla gol sesi Darendespor’un Galataspor’u 8-0 mağlup ettiği müsabakada çıktı. En az gol sesi ise Hekimhan Girmanaspor’un Battalgazi Belediyespor’u 1-0 yendiği maçta çıktı.

U18 Futbol Ligi’nde 8.hafta itibariyle A grubunda Konakspor 22, B Grubunda Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği 21 ve C grubunda Eski Malatya Gençlik 24 puanla lider durumdalar. Ligde bu hafta oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Eski Malatya 3-0 Arguvan Belediyespor

Galataspor 0-8 Darendespor

Telekomspor 3-3 Alageyikspor

Orduzuspor 3-2 Pütürge Gençlik

Battalgazi Belediyespor 0-1 Hekimhan Girmana

Anadolu Selçuklu 3-2 Fenerspor

Kaldırımgücü 0-4 Kale Gençlerbirliğispor

Malatyagücü 3-4 Demirspor

Beydağıspor Konakspor 1-4

Yeşilyurt Belediyespor 3-0 Arapgirgücü (hükmen)

M.Şehir 3-0 Sanayispor (hükmen)

Karakavak 3-0 Akçadağ Anka (hükmen)