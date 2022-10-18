Amatörde 5.haftada gol yağmuru

Malatya U18 ve U14 liglerinde 5.hafta karşılaşmaları oynandı. Zirve mücadelesi veren takımların maçlarına sahne olan haftada 14 müsabakada toplam 69 gol sesi çıktı. Haftanın en bol gollü geçen maçında Hekimhan Girmanaspor Yeşil Sürgüspor’u 7-3 mağlup etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya futbolunun emektarlarından olan Yusuf Paşa Okyay’ın isminin verildiği 2022-2023 sezonu U18-U14 Ligi’nde 5.hafta maçları oynandı. U18 Ligi’nde A grubunda lider olan Battalgazi Belediyespor bu hafta Alageyikspor’u 7-1 yenerek puanını 15’e yükseltti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. B grubunda zirve mücadelesi veren takımlardan 12 puanlı Telekomspor ile Demirspor karşılaşırken Demirspor sahadan 5-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e yükseltti. C grubunda ise şampiyonluk yarışı veren Yeşilyurt Belediyespor Karakavakspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

U14 Ligi’nde A grubunun zirvesinde aynı puana sahip iki takımın karşılaştığı maçta Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Malatya Şehirspor ile 0-0 berabere kalarak puanlarını 13’e çıkardılar. B grubunda ise 15 puanla lider olan Galataspor, Telekomspor’u 4-2 yenerek haftayı kayıpsız geçti. Liglerde alınan toplu sonuçlar şöyle:

U18 LİGİ: Kaldırımgücü 0-3 Beydağıspor, Erkenekspor 2-3 Hatunsuyuspor, Alageyikspor 1-7 Battalgazi Belediyespor, Malatya Şehirspor 1-1 Fenerspor, Konakspor 4-0 Arapgirspor, Yeşilyurt Belediyespor 0-0 Karakavakspor, Pütürge Gençlik 1-3 Malatya İdmanyurdu, Hekimhan Girmanaspor 7-3 Yeşil Sürgüspor, Telekomspor 1-5 Demirspor

U14 LİGİ: Yeşilyurt Belediyespor 7-0 Orduzuspor, Gençlik Hizmetleri ve Spor 0-0 Malatya Şehirspor, Eski Malatya 6-2 Fenerspor, Galataspor 4-2 Telekomspor, Kale Gençlerbirliği 1-5 Adafı Kartalspor