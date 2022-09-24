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Amatörde 2. hafta heyecanı

Amatörde 2. hafta heyecanı
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Amatörde 2. hafta heyecanı

Malatya Amatör U18 ve U14 Ligi’nde hafta sonunda 2. hafta karşılaşmaları oynanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 Yusuf Okyay sezonu Malatya Amatör U18 Ligi ve U14 Ligi’nde 2. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Geçen hafta başlayan sezonun ilk haftası bol gollü karşılaşmalara sahne olurken, kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde bütün takımlar zirve mücadelesi sergiliyor. U18 ve U14 Ligi’nde 2. Hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

U18 Ligi (bugün)

12.00 Battalgazi Belediyespor-Kale Gençlerbirliği (Yeşiltepe 1)

14.00 Konakspor-Yeşilsürgüspor (Yeşiltepe 1)

16.00 Karakavakspor-M.Fenerspor (Yeşiltepe 1)

14.00 Arapgirspor-Telekomspor (Yeşiltepe 2)

16.00 M.İdmanyurdu-Demirspor (Yeşiltepe 2)

14.00 Erkenekspor-M.Şehirspor (Yeşiltepe 3)

16.00 Pütürge Gençlik-Hekimhan Girmana (Yeşiltepe 3)

13.30 Kaldırımgücü-Doğanşehir Belediyespor (Battalgazi)

15.30 Hatunsuyuspor-Orduzuspor (Battalgazi)

U14 Ligi (25 Eylül Pazar)

13.30 Fenerspor-Telekomspor (Yeşiltepe 1)

15.00 Yeşilyurt Belediyespor-M.Galataspor (Yeşiltepe 1)

16.30 Eski Malatya-Orduzuspor (Yeşiltepe 1)

14.00 Adafı Kartalspor-M.Şehirspor (Yeşiltepe 3)

15.30 Demirspor-Gençlik Hizmetleri ve Spor (Yeşiltepe 3)

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