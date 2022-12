Amatörde 2. hafta heyecanı

Geçen hafta başlayan Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde sezonun ikinci maçları oynanacak. Amatör futbol severlerin ilgiliyle takip ettiği ligde bu hafta 5 farklı merkezde 10 karşılaşma nefesleri kesecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 Muharrem Zeyno Sezonu 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden 2.hafta maçlarıyla sürüyor. Geçen hafta başlayan ve çekişmeli mücadelelere sahne olan ligde 3 grupta 21 takım 14 hafta sürecek sezonda Malatya birincisi ve ikincisi olmak için kıyasıya yarışacaklar. Malatyalı futbol severler ilgi gösterdiği karşılaşmalar Yeşiltepe Spor Kompleksi başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde bulunan sahalarda oynanıyor.

Sezonun ilk haftasında A grubunda bulunan Alageyikspor, Kale Gençlerbirliği, Konakspor ve Doğanşehir Belediyespor 3 puanla lige başlarken, B grubunda Pütürge Belediyespor, Hekimhan Belediye Girmana, Malatyaspor ve Beydağıspor takımları da ilk maçlarını kazandılar. C grubunda da Orduzuspor, Çatyol Belediyespor ve Hekimhan Belediyespor takımları da sezonu galibiyetle açtılar. Sezon sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar play off müsabakaları oynamaya hak kazanacaklar. Play off müsabakalarının ardından ise Malatya birincisi olan ekip doğrudan yükseleceği Bölgesel Amatör Lig’de gelecek sezon Malatya’yı temsil etme hakkına sahip olacak.

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2.haftanın maç programı şöyle:

3 ARALIK CUMARTESİ (BUGÜN)

14.30 Beydağıspor-Yazıhan Belediyespor (Yeşiltepe 1)

4 ARALIK PAZAR

10.30 1966 Malatya Gençlik-Orduzuspor (Yeşiltepe 3)

12.30 Malatyaspor-Hekimhan Belediye Girmana (Yeşiltepe 3)

14.30 Demirspor-Çatyol Belediyespor (Yeşiltepe 3)

10.30 Karavakspor-Pütürge Gençlik (Battalgazi)

12.30 Ataköyspor-Arapgirgücü (Battalgazi)

14.30 Alageyikspor-Doğanşehir Belediyespor (Battalgazi)

13.00 Kale Gençlerbirliği-Konakspor (Kale)

13.00 Pütürge Belediyespor-Çöşnük Gençlik (Pütürge)

13.00 Darendespor-Hekimhan Belediyespor (Darende)

Erkenekspor (bay)