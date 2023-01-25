AMATÖRCE

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2022-2023 futbol sezonunun ikinci yarısı bu hafta sonu oynanacak 10 karşılaşma ile başlayacak.

İlk yarı bitimiyle birlikte bazı takımlar devre arasında kadrolarına birer ikişer takviye yaparak takımlarını güçlendirdi.

Yapılan bu transferlerde özellikle grupların da lider olan takımlardan Alageyik, Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor, takımları transferde öne çıkan kulüpler oldular.

Sezonun ikinci yarısında 3 grupta 22 takım mücadele devam edecek.

Ligde geçen sezon ise 4 grupta 32 takım mücadele vermişti.

Bu sayının azalmasıyla liglerin kaliteli geçeceği hesaplanırken takımların bu sezon maddi olarak çok zorlanması liglerde kaliteyi düşürdü.

Böylece ilk yarı oynanan karşılaşmalarda güç dengesi çok fazla öne çıktı.

Karşılaşmalarda güç dengesi çok fazla olunca, sezon sonuna kadar büyük bir sürpriz olmazsa gruplarında birincilik için benzer takımlar arasında şampiyonluk gidip gelecek gibi görünüyor.

İlçe statlarının açılmasıyla birlikte bazı maçların merkeze bağlı statlarda oynanması bekleniyor. İlk yarı sonunda bildiğiniz gibi, A grubunda Alageyikspor, averajla 21 puanla lider sürdürürken averajla ikinci sırada Kale Gençlerbirliği 18 puanla yer aldı.

Alageyikspor devre arasında birçok futbolcuyla anlaşarak takımlarını güçlendirdi. Bu grupta özellikle Arapgirgücü, Kalespor ikinci yarıya iddialı girmek istiyor. Bu takımlarımız oynadığı 7 karşılaşmada namaglup olarak gruplarını lider bitirdi.

A grubunun 3. sırasında yer alan Arapgirgücü ve Doğanşehir Belediyespor lig seyrini değiştirecek takım olarak ön plana çıkıyor.

B grubunda ise lider Malatyaspor ilk yarıyı namaglup olarak bitirdi. Lider Malatyaspor ikinci yarının başlamasıyla birlikte yaptığı transferlerle adından söz ettiren takımlar arasına girdi. Bu grupta Malatyaspor’u yakın takip eden Hekimhan Girmanaspor oynadığı 7 karşılaşma sonunda 14 puanla ikinci sırada yerini aldı. Pütürge Belediyespor ise 13 puana sahip.

C grubunda ise Orduzuspor 21 puanla namaglup olarak ikinci yarıya iddialı girmek istiyor. Devre arasında takımını güçlendiren Hekimhan Belediyespor en yakın rakibi Orduzuspor’un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Bu grubun iddialı takımlarından Demirspor ise devre arasında gençlerle takımını güçlendirerek ikinci yarıya iddialı girmek istiyor.

C grubunda kimin şampiyon olacağı sezon sonunda belli olacak gibi gözüküyor

Bu grup Malatya Amatör Küme Futbol Ligi’nin en karışık grubu olarak nitelendirilirken spor severler bu grupta kimin şampiyon olacağını şimdiden kestiremiyor.

Öte yandan ligin ilk yarısında Pütürge Gençlik ligden çekilmişti.