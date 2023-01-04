AMATÖRCE

6.HAFTANIN PANORAMASI

Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi ile U16 Ligi’nde bu hafta oynanan karşılaşmaları her hafta olduğu gibi yakından takip ettim.

Hafta sonu oynanan karşılaşmalarda çok ilginç olaylara denk geldim. Bunları sıralayacak olursak,

Bir karşılaşmada antrenörün bir başka giriş kartıyla sahada yer alması ve bunun farkına varılmaması sonra gelen ihbarla ilk yarının sonlarına doğru oyundan atılması…

Futbolcuların hakemlere hiç yardımcı olmaması, özellikle gençlerinizin maçlarda çok agresif oluşları ve kimseyi dinlememesi…

Duyumlarıma göre cezaya giren hakemlere tekrar maç verilmesi…

Hakem gözlemci raporlarının dikkate alınmaması…

Diğer bir tarafta taç atışını bilmeyen futbolcular…

Ortada küfür ve hakeret olmayan pozisyonda hakeme itiraz eden, antrenörün hakem tarafından kırmızı kartla atılması…

Bir karşılaşmada hakemin kime kırmızı kart çıkardığını etrafına sorması…

Şimdi bende merak ediyorum kim bu futbolcu ve yönetici?

İddaya göre hakemin 16 yaşındaki futbolcuya dışarıda görüşelim demesi…

Maç sonu antrenörün futbolcuyu hakem soyunma odasının yanına götürüp ‘hocam ben geldim’ demesi…

Bu olaylar olunca, hiç kimsenin suçlarını kabullenmemesi…

Kısaca herkesin ‘ben haklıyım’ demesi…

Ben de soruyorum o zaman suçlu kim?

Kimse ben suçluyum demiyor.

Galiba doğruları yazdığım için ben suçluyum!

Kısaca hafta sonu oynanan Orduzuspor-Erkenekspor, Doğanşehir Belediyespor-Karakavakspor, Malatyaspor-Beydağıspor, U16 Kale Gençlerbirliği-Gençlikspor futbol maçlarında tartışmalar yaşandı. Diğer maçlarda ne oldu acaba?

Malatya futbolu hiç iyiye gitmiyor?

Kulüpler bir tane futbolcu profesyonel lige gönderemiyor.

Hakemler bir üst klasmana çıkamıyor?

Bu sene profesyonel ligi bırak, bir tane bile BAL ligine ne hakem ne de gözlemci çıkacağı bile belli değil.

Kısaca adamı olan gözlemci, klasman hakemi olarak yukarı çıkıyor.

Futbolda torpili olan profesyonel futbolcu oluyor.

Eskiden büyüklerimiz bize şöyle derlerdi;

“Her doğruyu her yerde, her gördüğünü kimseye söyleme. Bazen kör, bazen sağır, bazen dilsiz olacaksın”

İşte şimdiye kadar böyle gitti. Şimdi devir değişti.

Şimdi sen ne kadar doğru yazarsan yaz, ne kadar doğru söylersen söyle, karşıdaki bildiğini okur ve seni hesap almaz.

Karşı taraf “benim yazdığım, benim söylediğim doğru” der?

O yüzden, “herkes kendi aynasında güzellim, ben doğruyum” der.

Bu da ayrı bir zihniyet galiba!

Antrenörler bile kendi karşılaşmalarda iyisine ve kötüsüne bakmadan (Adamını) futbolcusunu oynatıyor.

O yüzden hiç bir şey doğru gitmiyor.

Bunun önünü kese bilir miyiz bilmiyorum?

Malatya’da Malatyalı kalmadı. Malatya’yı her alanda misafirler yönetiyor.

Bu gibi sıkıntılar olunca kulüp yöneticileri beni arayarak “sesimizi duyanlar yok duyanlarda bir şey söylemiyor” diyorlar!

Bende bir basın mensubu olarak dile getiriyorum.

Bu kaostan kurtulmak için tek çözüm;

Taban birliklerinin acil olarak toplanıp bu sorunlara çözüm bulmaları lazım.

Ben bir gazeteci olarak benim üstüme ne düşüyorsa yapmaya hazırım..

Son olarak TRT Spor’da program yapan sevgili kardeşim Saffet Aybaz bir yazısında;

“Doğruları söylersen yaranamazsın kimseye. Ne yaparsan yap, hep bir memnuniyetsizlik, hep bir şikayetle gelecekler kapına. Kendini başkalarını memnun etmek için yorma. Bırak seni hak etmeyen insanları, kendin için yaşa. Uğraşma boşuna. Yaptığın şeylere karşılık vermeyi bırak, teşekkür dahi etmeyecekler. Değer zaten bilmezler. Senden hep daha fazlasını isteyecekler. Çünkü nankörler.”

Yani diyeceğim o ki seni kaybetmekten korkmayan, senin için oturduğu yerden konuşmak dışında hiç bir şey yapmayan, sana değer vermeyen ve anlam taşımayan hiç kimse için çabalama.

Memnun etmeye çalışma. Kendine bu haksızlığı yapma. Kim sana ne veriyorsa sen de onu ver.

Fazlası yok…

Haftanın değerlendirmesini yapacak olursak;

Haftanın takımı; Demirspor,

Haftanın hakemi; Enes Ahi (Demirspor 1966 Malatya)

Haftanın futbolcusu; Murat Kar (Kale Gençlerbirliği)

Haftanın antrenörü; Suat Yağız (Orduzuspor)

Haftanın olayı; Konak Stadının açılması

Haftanın fotoğrafı; Derebeyleri