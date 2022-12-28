AMATÖRCE

HAFTANIN PANORAMASI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Muharrem Zeyno Sezonunda 5. Hafta karşılaşmaları oynandı.

Bu hafta B grubunda Malatyaspor ligin güçlü ekiplerinden Pütürge Belediyespor’u rahat bir oyunla 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Hekimhan Girmana Belediyespor, Yazıhan Belediyespor’u 4-0 yenerek ikinciliğini korudu.

A grubunda mücadele eden, Arapgirgücü, Konakspor’la karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada hakemin verdiği kararlar çok konuşuldu. Konakspor’dan 4 futbolcu ve 2 yönetici kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Atmosferi yüksek olan bu karşılaşmayı Arapgirgücü 3-2 kazandı.

Alageyikspor bu hafta Kale Gençlerbirliği karşısında zorlanmadan 3-0 kazandı.

C Grubunda Darendespor bu hafta Grup lideri Demirspor’a 4-2 yenildi. Aynı grupta 1966 Malatya, Erkenekspor’u 4-0 mağlup etti. Orduzuspor ise Çatyolspor’u 5-0 yendi.

Bu hafta oynanan bazı karşılaşmalarda yine tartışmalı hakemler kararları ön plana çıktı.

Özellikle 3 karşılaşmada hakemler, kulüplerin ve sporseverlerinin tepkisiyle karşı karşıya geldiler.

Sevgili arkadaşlar; pazar günü 4 karşılaşma izledim ve karşılaşmanın hakemleri iyi bir karşılaşma yönetmediler.

Buradan futbolcu arkadaşlara seslenmek istiyorum;

Karşılaşmalarda hakemler kötü bir yönetim gösterebilir ama bazı futbolcu arkadaşlarımız ise yangına körükle gitmesi hiç hoş değil, futbol hatalar oyunu hakemde hata yapacak, futbolcularda…

Her karşılaşmaya hakemleri izlemek için gözlemci atanıyor. Eğer bir karşılaşmada hakem hata yaparsa cezasını çekiyor.

Bu hafta yeşil sahalar olmayan görüntülere maruz kaldı.

Benimde bu konuyla ilgili olarak bir nasihatim var.

Bunu nasıl kabul ederlerse etsinler, ben bu sezon özellikle tüm takımların maçlarını izliyorum. Burada İl Hakem Kurulu sizlere güvenerek maç veriyor. Özellikle bu maçlarda görev alan sevgili arkadaşlarımız hiç koşmuyorlar diegonel iyi yapmıyorlar.

Çözüm Ne olacak?

Haftalar yok ki Malatya amatöründe hakem gündeme gelmesin.

Her hafta skandal. Kulüplerin emeğine yazık, yöneticilerin teknik sorumluların sporcuların hepsinin emeklerine yazık.

Her hafta hakemler pimi çekilmiş bomba gibi kulüpleri tedirgin ediyor.

Ne yapılmalı?

Hakemlerin eğitimi, kondisyonu, birlik beraberlik nasıl yürüyor?

Sadece kitabı eğitim değil saha çalışmaları bir eğitimdir yapılıyor mu?

Ne kadar etkili? Mesela faullerin yorumu uygulamalı sahada yapılıyor mu?

Gözlemcilerin değerlendirmeleri doğru mu?

Hakemlerin hedefi nedir?

Davranış şekilleri tutumları dikkate alınıyor mu?

Yani beden dilini kullanabiliyorlar mı?

Hepsinden önemlisi bunları kimler kime nasıl anlatacak?

Bu sorulara cevap aramak lazım.

Benim bir tavsiyem olacak ASKF’nin önderliğinde taban birlikleri ve kariyer bakımından önemli eski hakem hocaları ile birlikte bir çalıştayı başlatmaya ne dersiniz?

Lütfen bu hakemlerimize gözlemciler hatalarını söylesinler.

Bu maçlara hakem kurulu klasman hakemlerini vererek kalitenin artmasına katkı sağlamak istiyor.

Sizden ricam kurulu onura edin.

Bu konuda kulüplerde rahatsızlar.

Haftanın değerlendirmesini yapacak olursak;

Haftanın takımı Hekimhan Girmana Belediyespor

Haftanın hakemi; İlker Ayten (Pütürge Belediyespor-Malatyaspor)

Haftanın futbolcusu; Eyüp Ulu (Alageyikspor)

Haftanın antrenörü; Kemal Tekpınar (Malatyaspor)

Haftanın olayı; Sağlıkçılar ve 112 çalışanlarının sakatlanan oyunculara müdahalesi

Haftanın fotoğrafı; Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı ve Malatya Valiliğin pankartı “Okul sporları”

Bu konuda bana yardımcı olan ASKF, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile TÜFAD, kulüplere ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayız.