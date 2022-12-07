AMATÖRCE

HAFTANIN PANORAMASI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Muharrem Zeyno sezonuna devam edildi.

Bu hafta Malatyaspor ile Hekimhan Girmanaspor arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Baştan sona kuvvetlerin çekişmesine sahne olan karşılaşma, Malatyaspor’un penaltı ile bulduğu golle sarı kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Malatyaspor karşısında verdikleri mücadeleden dolayı Hekimhan Girmanaspor’u tebrik ediyorum. B grubunda spor severler ilerleyen haftalarda birbirinden zevkli çekişmeli maçlar izleyecek.

A grubunda Battalgazi İlçe Stadı’nda oynanması gereken Karakavakspor-Pütürge Gençlikspor karşılaşması Pütürge Gençlikspor’un sahaya çıkmamasında dolayı oynanmadı ve Karakavakspor 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu grupta mücadele eden diğer takımlardan Ataköyspor Arapgirgücü’yle karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Geçen hafta Pütürge Gençlikspor’u 10-0 yenen Alageyikspor, Doğanşehirspor karşısında oldukça zorlandı. Bu karşılaşmayı Alageyikspor 1-0 kazandı. Malatya’nın genç takımlarından Kale Gençlerbirliği 2. haftada Konakspor’u 2-1 mağlup etti.

C Grubunda Orduzuspor çekişmeli geçen karşılaşmada 1966 Malatya Gençlik’i 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada özellikle 1966’nıngenç kalecisi Salih Gür, 2 penaltı ve 5 net gol pozisyonu kurtararak maça damgasını vurdu.

Geçen hafta Hekimhan Belediyespor’a mağlup olan Demirspor Çatyolspor’u 4-0 yendi.

Ligin en zor gurubu olan B grubunda ise rekabet sezon sonuna kadar sürecek gibi…

Bu hafta oynanan karşılaşmaları Malatya’da açılan hakem kursu için ilimize gelen MHK 8. Bölge Sorumlusu Doç. Dr. Sürat Müniroğlu takip etti. Müniroğlu’nun taraftarlarla, yöneticilerle, futbolcularla diyalog kurması ve sıkıntılarını dinlemesi güzel bir görüntü oluşturdu.

Ayrıca amatör sporlarla ve hakemlerle ilgili benden bilgi alması da beni mutlu etti. Bizlerde Busabah Gazetesi spor servisi olarak kendilerine Malatya tanım kitabı hediye ettik.

Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalar zevkli ve çekişmeli geçti. Bizler de her hafta sizlerle birlikte haftanın karmasını seçiyoruz. Bu konuda bana yardımcı olan ASKF, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile TÜFAD ve kulüplere, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayız.

Sezonun 2. hafta karşılaşmalarını değerlendirecek olursak;

Haftanın teknik direktörü; Burak Dönmez (Ataköyspor) oldu.

Haftanın olayı; Pütürge Gençlikspor, Karakavakspor ile oynaması gereken maça çıkmaması

Haftanın fotoğrafı; MHK 8.Bölge Sorumlusu Sürhat Müniroğlu, gelişim ligi ve amatör müsabakalarda görev yapan hakemleri izleyerek hakemlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Haftanın futbolcusu; Salih Gür (1966 Malatya Gençlikspor)

Haftanın hakemi; Yusuf Açarbay (Demirspor-Çatyolspor)

Haftanın takımı; Malatyaspor