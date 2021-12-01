AMATÖRCE

1.HAFTANIN PANORAMASI

Dünya genelinde ölümcül bir hastalık olan covid-19 2019/2020 yılından itibaren tüm dünyayı kasıp kavurmuş ve hastalık artmıştı. Bu hastalık dünya genelinde bir çok spor faaliyetlerinde iptal edilmesine neden oldu.

Bunlarla birlikte Türkiye’de bir çok federasyon faaliyetlerine ara vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve TFF 1. Lig hariç tüm branşlarda futbol maçlarını askıya almıştı. Bunlardan biri de Amatör futbol ligleriydi.

Kısacası son iki senedir Türkiye ve Malatya’da birçok spor branşta faaliyet olmadı.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi bunlardan nasibini aldı ve 2019-2020 futbol sezonunda karşılaşmalar oynanmadı. Covid 19’un biraz azalmasıyla birlikte Türkiye’ye ve Malatya’da 2021-2022 futbol sezonu U18 Gençler ve Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk hafta maçlarında futbolcuların heyecanlı oluşları dikkatimi çekerken taraftarların da amatör küme futbol ligini ne kadar özlediğini gördüm. İlk hafta maçlarında bazı tatsız olaylar oldu. Bunlardan biri Doğanşehirspor-Demirspor karşılaşmasında taraftarların arasındaki tartışma sahaya yansıdı. Doğanşehir’den ve Demirspor’dan bir futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu karşılaşma çok zevkli ve çekişmeli geçti ve takımlar birer puana razı oldular.

Bir şanssızlık da bu sezon futbol federasyonun almış olduğu aşı kartı ile ilgili ilk hafta maçlarında Tandoğanspor-Akçadağspor karşılaşmasıydı. Bu karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları sahaya çıkmış seremoni yapılmış ve fotoğraflar çekilmiş karşılaşmanın hakemi ise Tandoğansporun aşık kartının eksik olduğundan dolayı karşılaşmayı oynatamayacağını söylemesi ve karşılaşmayı iptal etmesi bu da çok üzücü bir olay olarak tarihe geçti. Bu karşılaşmayı Akçadağspor 3-0 hükmen kazanmış oldu.

Diğer bir karşılaşmalarda ise Beydağı spor Malatyaspor karşılaşmasıydı çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmayı sarı kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Malatya 1. Amatör küme futbol Ligi’nde bu sezon 32 takım yer alıyor ve karşılaşmalar 4 grupta oynanıyor.

A grubunda Sanayispor ile Malatya Alageyik spor karşı karşıya gelecekti. Sanayispor lige katılmadığından dolayı bu karşılaşmayı Alageyik spor 3-0 hükmen kazandı. Diğer karşılaşmada ise ligin güçlü ekiplerinden Malatya Yeşilyurt belediyespor-Püturgespor ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı Yeşilyurt Belediyespor 7-1 kazandı. Diğer karşılaşmada ise Malatya Beydağıspor ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çok zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada Malatyaspor rakibini 2-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Erkeneksporla ile Arapgirspor karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı da Arapgirspor 4-1 kazandı.

B grubunda ise Hatunsuyuspor ile Ataköyspor karşı karşıya geldi karşılaşmayı Ataköyspor 6-2 kazandı.

Bu hafta oynanan karşılaşmalar çok zevkli ve çekişmeli geçti bizlerde her hafta sizlerle birlikte haftanın karmasını seçeceğiz. Bu konuda bana yardımcı olan Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği ile TÜFAD’a ve kulüp antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayım.