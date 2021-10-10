“Amatör Sporumuzu Destekliyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi, Amatör Spor Haftası nedeniyle ‘2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerine eşofman desteğinde bulundu. Başkan Çınar, amatör sporu fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle sahiplenip, desteklediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Binasında gerçekleşen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, M.A.S.K.F. Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Yeşilyurt’un sportif kimliğini amatör sporlara verdikleri desteklerle güçlendirmeye ve ön plana çıkarmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizde sporu ve sporcuyu en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır. Yeşilyurt’u her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde markalaştırmak ve spor kenti yapmak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılındaki seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle birlikte sporun toplumda yaygınlaşması, lisanslı sporcu sayımızın artması noktasında önemli hizmetler sunduk” diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt’u spor kenti yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde önemi daha fazla anlaşılan sağlıklı ve dinamik bir hayat içinde 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla işbirliği halinde yürüttüğümüz spor tesisleri projemiz kapsamında toplam tutarı 25 milyon TL. olan dev spor yatırımlarımızı gençlerimizle buluşturup, farklı branşlardaki sportif aktivitelerimizi modern sahalara taşıyoruz. Tesislerimizin yapımı bittiği anda hemen hizmete sunarak gençlerimizin modern ve güzel şartlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. Spor tesislerimiz; çevre düzenlemeleri, aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla kurulduğu mahallelerin sosyal yaşam seviyesinin artmasına da vesile oluyor. Amacımız; gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal hayatlarını zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamaktır.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren M.A.S.K.F. Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya amatörüne verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, plaket takdim etti. (Bülten)