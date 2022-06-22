Amatör için destek istedi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bir dönem Malatyaspor’da da top koşturan Yusuf Gül, Ankara’dan birtakım ziyaretler için Malatya’ya geldi. Malatya’daki temasları kapsamında Vali Hulusi Şahin’i de ziyaret eden Yusuf Gül, Yeni Malatyaspor ve amatör spor kulüplerinin sorunlarını ileterek atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini belirtti. Yeni Malatyaspor yönetiminin Malatya halkına üzücü hadiseler yaşattığını vali Şahin’le paylaşan Yusuf Gül, amatör spor kulüplerinin sorunlarını dile getirerek zor durumda olan kulüpler için destek istedi. Görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Gül, “Malatyaspor eski futbolcu olarak Malatya amatör ve profesyonel takımların sorunları ile alakalı sayın Valimiz Hulusi Şahin ile faydalı bir görüşme yaptım. Gelecek ile alakalı umut veren görüşmemizde gösterdiği yakın alakasından dolayı şahsım ve Malatya spor camiası adına teşekkür ederim” dedi.