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Anasayfa / Asayiş / Amasya’daki kazada yaralanan Batmanlı güreşçiler tedavi altında

Amasya’daki kazada yaralanan Batmanlı güreşçiler tedavi altında

amasya’daki kazada yaralanan batmanlı güreşçiler tedavi altında
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Amasya’da devrilen minibüste yaralanan Batmanlı güreşçiler kaldırıldıkları hastanede tedavi ediliyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri tedavi gören sporcuların durumu hakkında bilgi aldı.

Antrenörlerinin hayatını kaybettiğini henüz bilmeyen güreşçilere acil şifalar dileyen Vali Masatlı, Batman Petrolspor baş antrenörü İbrahim Halil Kay’a Allah’tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi. Hastaneye gelen eski milli güreşçi Mahmut Demir de kazadan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Çorum’daki güreş turnuvasına katılmak üzere Batman’dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, bu sabah saatlerinde Amasya – Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 13 sporcu ve 2 sürücü yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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