amasya’da minibüs devrildi: çok sayıda yaralı var

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Amasya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada çok sayıda yaralı bulunduğu öğrenildi.
Kaza, Amasya – Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bilecik’te yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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