amasya’da jandarmadan kaçak tütün ve makaron operasyonu

Amasya’nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 200 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ve 159 bin adet makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Suluova ilçesinde bir işyerinde yaptığı aramada bandrolsüz 200 kilo kıyılmış tütün, 159 bin adet bandrolsüz makaron, 108 paket nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca 900 adet özel baskılı sigara paketi, 28bin800 adet tütün sarma kağıdı, 12 bin 250 adet sigara filtresi, 3 adet tütün sarma makinesi tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.