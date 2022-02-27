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Anasayfa / Asayiş / Amansız takipte 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Amansız takipte 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

amansız takipte 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
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İzmir’in Kiraz ilçesinde başlayan amansız takip Ödemiş ilçesinde son buldu. Polis ekipleri, 2 uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Kiraz ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, uyarılara rağmen durmayıp kaçmaya başladı. 42 kilometrelik kovalamacanın ardından Ödemiş ilçesinde kıskıvrak yakalanan araç içerisinde bulunan E.Ö. ve A.Ş.’nin yapılan üst aramasında 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Şüpheliler olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan E.Ö. ve A.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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