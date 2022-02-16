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Anasayfa / Asayiş / Amanoslar’da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanoslar’da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

amanoslar’da terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı Amanoslar kırsalında 3 adet depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik icra edilen Eren Kış-2 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu kapsamında tespit edilen 3 adet depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait olan 1 adet sırt çantası, 11 adet mutfak tüpü ve 1 adet serum ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

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