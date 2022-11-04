Amaç, organ bağışının önemini vurgulamak

HÜSEYİN KOCAMAN

Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda açtıkları stantta konuşarak Türkiye’de organ bağışındaki yetersizliğe değinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Halime Akyüz, organ bağışının yetersizliğinde ailelerin sosyal ve kültürel nedenlerle gösterdikleri direnç ve bağışın tam olarak anlaşılmamasının yattığını söyledi. Amaçlarının organ bağışının önemini vurgulamak olduğunu belirten Akyüz, “Bu konudaki yanlış anlaşılmaların bir an önce nihai bir kararla sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Organ ve Doku Bağışı Haftası” Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamda dün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir stant açıldı. Vatandaşların organ ve doku bağışı konusunda bilgilendirildiği standın açılışında bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Halime Akyüz, beraberindeki Organ Bağışı Koordinatörü Engin Yılmaz, Basın Danışmanı İbrahim Hayta ile önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ Bağış Haftası kutlandığını dile getiren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Halime Ayüz, bir haftada olsa amaçlarının organ bağışının önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

“STADIMIZA TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Organ bağışı konusunda toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirten Akyüz, “Organ ve dolu nakli hizmetlerinin geliştirilmesindeki en önemli husus organ ve doku bağışın artırılması için kamuoyundaki bu bilgi eksikliklerinin giderilmesidir. Organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın organ ve doku bağışı için teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda bütün kamu kurumlarına, basına, kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde organ nakliyle ilgili önemli sorun, organ bağışı sayısındaki yetersizliktir. Bu sorunun temelinde ailelerin sosyal ve kültürel nedenlerle gösterdikleri direnç ve bağışın tam olarak anlaşılmaması yatmaktadır. Organ bağışı organ naklinin toplum tarafından benimsenmesiyle giderek artacaktır. Biz de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması, bu bilinci yeteri kadar gelişmesini sağlamak, insanlarımızın kafasında bu konuyla ilgili sorular varsa bunlara cevap vermek, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımıza organ bağış kartı tanzim etmektir. Dolayısıyla biz bir farkındalık oluşturmak vesilesiyle bir stant açtık. Organ bağışı stadımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇEŞİTLİ YERLERDE STANTLAR AÇILACAK”

“Pandemi döneminde organ bağışı konusunda ciddi anlamda aksaklıklar oldu” diyen Akyüz, şunları kaydetti:

Ama İnönü Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi etkin profesörlerimiz eşlinde bu hizmete devam etmekte. Gerek hafta boyunca gerekse Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki koordinatörlüğümüz eşlinde hem hizmet içi eğitimlerle hem de sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle halkımıza duyurularımızı yapıyoruz. Koordinatör eşliğinde de gerek kartlarıyla gerekse destek amaçlı halkımızı bilgilendiriyoruz. Bu konudaki hizmetlerimiz tam teşekküllü devam ediyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu organ bağışının caiz olduğunu bildirmektedir. Hatta insandan insana yardımın çok yüksek bir mertebe olduğunu her seferinde duyurmaktadır. Bu konudaki yanlış anlaşılmaların bir an önce nihai bir kararla sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. İnsanlarımızın bu konuda birbirlerine yardımcı olmasını dört gözle bekliyoruz. Hafta içerisinde ilimizin değişik kesimlerinde stantlar açacağız. Okullarda, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, işyerlerinde, fabrikalarda bu konu ile ilgili çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları yapacağız. Ayrıca hafta boyunca da satanlarımızda vatandaşlarımıza aydınlatıcı bilgiler verecek, konuyu hem tıbbi ve hem de insani açıdan anlatarak farklılıklar oluşturmaya çalışacağız.”