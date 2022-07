Amaç, mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak

ŞÜKRAN MALKOÇ

“Mesleki Eğitime Değer Kat, Fark Yarat” temalı toplantıda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İhtiyaçların, arz talep ilişkilerinin, iş dünyasının yeni bir sistem kurduğunu kaydetti. Mesleki eğitim alanında yerlerini almaya başladıklarını ve bunun altyapısını oluşturduklarını dile getiren Özdemir, “Toplantımızın asıl amacı, bu analizler ve ihtiyaçları dikkate alarak mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Mesleki Eğitime Değer Kat, Fark Yarat” temalı toplantı düzenlendi. 3 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olan LGS tercihleri öncesi düzenlenen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, İlçe Milli Eğitim müdürleri, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, ortaokul rehber öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman yaptı.

“ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna dikkat çeken Karaduman, “Ülkemizin ekonomik büyümesi üretimden geçiyor. Üretimin temelini de nitelikli personeller oluşturuyor. Nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezlerin meslek liseleri olduğuna inanıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konuların başında mesleki eğitim geliyor. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan ‘81 İl 81 Okul’ protokolü kapsamında proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere ilimizdeki tüm meslek liselerine özel bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Mesleki Eğitimle ilgili 30’u aşkın toplantı, bir çalıştay ve çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün yine böylesine önemli bir toplantı için bir aradayız. Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, mesleki eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi rehberlik öğretmenleri olarak sizler tercih dönemlerinin baş aktörlerisiniz. Velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirerek, tercih listelerinde meslek liselerimizin de yer almasını sağlamanızı sizlerden önemle rica ediyoruz. Şu mesajın altını çizmeden geçemeyeceğim. Her yatırımın riski vardır, her yatırımdan zarar edebilirsiniz ama insana yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırım her zaman kazandırır. Bu düsturla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak mesleki eğitime verdiğimiz önemi ve desteği katlayarak sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞIYOR”

Daha sonra söz alan ve mesleki eğitim başta olmak üzere tüm konularda Malatya TSO’nun desteğini her daim gördüklerini kaydeden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de, “21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde dünya büyük değişimler yaşıyor. Bilimden eğitime, akademiden mesleki eğitime kadar geniş bir yelpaze bu değişimden payını alıyor. İhtiyaçlar, arz talep ilişkileri, iş dünyası yeni bir sistem kuruyor. Bizler de mesleki eğitim alanında buradaki yerimizi almaya başladık ve bunun altyapısını oluşturuyoruz. Toplantımızın asıl amacı, bu analizler ve ihtiyaçları dikkate alarak mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak. İlimizdeki mesleki eğitim verilerini paylaşmak istiyorum. Meslek Lisesi sayısı 42, alan sayısı 43, dal sayısı 84. öğrencilerimizin bu alanlara yönlendirilmesi, mezun olduklarında iş imkânlarının olması, mesleki değerlerin güçlenmesi anlamına gelir. Tercih danışmanı öğretmenlerimizin bu konuda etkili ve doğru yönlendirme konusundaki yaklaşımlarını biliyoruz. Amacımız bu toplantıda mesleki eğitimdeki değişimi sizlerle paylaşmak ve Malatya TSO ile birlikte bir farkındalık oluşturmak. Bakanlığımız ile iş dünyası, TOBB istihdam ve verimlilik üzerine işbirliği yapmaktadır. Katkılarından dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum” söylemlerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan ‘81 İl 81 Okul’ projesi kapsamında Malatya TSO tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç ve Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı tarafından sorulara cevap verilmesi ile devam etti.