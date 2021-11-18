Amaç Küçükbaş Yetiştiriciliğini Geliştirmek

MUTLU SARIGÜL

Koyun Kırkım Elamanı Kursu’nun 5’incisinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, “Koyunculuk zor bir meslek ve hayvancılığımızın da geleceği. Bunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak olmazsa olmazlarımız” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından şaftlı Koyun Kırkım Elamanı Kursu’nun 5’incisi düzenlendi. 40 saat teknik, 16 saat uygulamalı derslerin verileceği kursun açılışına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenlerinden eğitimci Bediha Kaya, teknik personeller ve yetiştiriciler katıldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı.

“DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKİYOR”

5’inci kırkım kursunu açtıklarını belirten Akın, “Kırkım makinelerin ilçelerimizde kullanılmasıyla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzle yaptığımız bir projede ilçe müdürlüklerimize dönüşümlü olarak şaftlı kırkım makineleri verildi. Bu makinelerin kullanımıyla ilgili daha önce 4 kurs açmıştık. Bu makinenin burada kullanılmasıyla ilgili 5’inci kursumuzu açtık. Burada asıl amacımız şaftlı kırkım makinelerinin hayvanda dikkatli kullanılması gerekiyor. Çünkü bu makineler jeneratörle birlikte veriliyor. Böylelikle meralarda da kullanılabiliyor. Yapağının da yok olmaması adına Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte DAP’a sunacağımız önemli bir projemiz var. Bu projeyi de hayata geçirirsek yünümüz telef olmayacak ve bu makinelerin değerini o zaman anlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“ESKİ USULLE KIRKIM YAPMAK ZAMAN ALIYOR”

Daha kaliteli yün alımı sağlanacağını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen ise, “Bu kırkım makinesi eğitimi devam edecek. Koyunculuk zor bir meslek ve hayvancılığımızın da geleceği. Bunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak olmazsa olmazlarımız. Tarım Bakanlığı olarak yaptığımız en büyük çalışmalar özellikle kışın hayvan yetiştiricilerinin refah seviyesini yükseltmek için merada elektriği olmayan, ulaşımı olmayanların sosyal yaşamı iyileştirmek. Bunun yanında hayvan yetiştiriciliğini de kolaylaştırmak. Eski usulle kırkım yapmak zaman alıyor, hayvanların yaralanmasına neden oluyordu. Ama bu makinelerin kullanımını yaygınlaştırarak da hayvanlardan daha sağlıklı, daha kaliteli yün alımını sağlayacağız” diye konuştu.