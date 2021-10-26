Alzheimer Hastasını İz Takip Köpeği Buldu

Malatya’da Alzheimer hastası olan ve hakkında kayıp ihbarında bulunan bir kişi, Dadı isimli iz takip köpeği sayesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olan 66 yaşındaki Bahaeddin Özdemir’den haber alamayan yakınları durumu Organize Sanayi Jandarma Karakoluna bildirdi.

Jandarma ekipleri, 5 asayiş timi, 20 güvenlik korucusu, drone ve iz takip köpeği marifetiyle, AFAD ekiplerinin desteğiyle arama çalışmalarına başladı. Gece boyu devam eden çalışmalar neticesinde; Özdemir’in evine yaklaşık 350 metre mesafede bulunan, hâlihazırda boş olan ve yazlık olarak kullanılan bir evin bahçesine uyur vaziyette, Dadı isimli iz takip köpeğinin tepki vermesi üzerine bulundu.

Özdemir, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. (Haber Merkezi)