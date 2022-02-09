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Anasayfa / Asayiş / Alzheimer hastası kadın yanarak öldü

Alzheimer hastası kadın yanarak öldü

alzheimer hastası kadın yanarak öldü
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki alzheimer hastası kadın, evinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gümülceli Mahallesinde sabah 08.45 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yaptıkları tespitte ev sahibi olan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen 90 yaşındaki Kadriye Sarıdere’nin yanmış cesedine ulaştı. Sobanın yanında yanmış bir şekilde bulunan talihsiz kadının cenazesi yapılacak işlemler için Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılırken yangının sobadan çıkan kıvılcımlardan meydana geldiği tespit edildi. Jandarma OYİT tarafından evde yapılan incelemede başka yaralanan veya can kaybı olmadığı tespit edilirken olayla ilgili tahkikata başlandığı açıklandı.

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