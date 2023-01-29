DOLAR

18,8116$% 0.01

EURO

20,4382% -0.29

GRAM ALTIN

1.164,52%-0,15

ÇEYREK ALTIN

1.917,00%-0,15

TAM ALTIN

7.647,00%-0,14

BİTCOİN

440609฿%2.01742

Akşam Vakti a 17:52
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Altınordu kümede kalmak için direniyor!

Altınordu kümede kalmak için direniyor!

Altınordu kümede kalmak için direniyor!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Altınordu kümede kalmak için direniyor!

Altınordu, Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta sadece bir kez kaybetti.

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Altınordu, dün oynanan müsabakada Boluspor ile berabere kaldı. Böylece İzmir temsilcisi Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta kolay kolay teslim olmadığını gösterdi. Ünal’ın ilk maçı olan Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatıp 1 puan kazanan kırmızı-lacivertliler, ikinci maçında ise Gençlerbirliği’ni geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puana ulaşan taraf oldu. Altınordu üçüncü maçta ise zorlu Sakaryaspor deplasmanında maçı bırakmayıp 1-1’e getirse de 2-1 kaybetmişti. Son olarak dördüncü maçta Gökhan Ünal’ın öğrencileri İzmir’de play-off mücadelesi veren Boluspor’u konuk etti ve karşılaşmanın 90. dakikasında gol atarak teslim olmadı ve 1 puanı aldı. Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 16’ncı sırasında yer alıyor. (iha)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Turgut Özal Üniversitesi o tarihte taşınıyor!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.