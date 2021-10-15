“Altının gramı 600 lirayı bulacak”

MUTLU SARIGÜL

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, ibrenin yukarı çevrilmesi yatırımcısını sevindirdi, borçlusunu üzdü. Kuyumcular, altın fiyatının daha da yükseleceğini gramının 600 TL’yi bulacağını ifade ettiler.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi oldukça etkili olurken, bu yükselişin daha ne kadar devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan kuyumcu esnafı Ahmet Bülbüloğlu, altındaki yükselişin devam edeceği tahmininde bulundu.

Altın fiyatlarında yaşanan artışın beklenen bir şey olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, daha önce altının gramının 550 TL civarına kadar geldiğini ve sonra tekrar düştüğünü hatırlattı.

“ALTINDAKİ ARTIŞLAR NORMAL”

Altındaki yükselişin dünya piyasasıyla ilgili olduğunu belirten Bülbüloğlu, “Altının tekrar aynı seviyelere geleceği belliydi. Bir duraklama olmuştu. Şu anda da normal seyrinde devam ediyor. Altının gramının 600 TL civarında olacağını tahmin ediyorum. Şu anda altındaki yükselişin bu kadar ses getirmesinin nedeni ONS’un, doların, euronun çok yükselmesi. Bu dünya piyasasıyla alakalı bir durum. Elbette ki, Türkiye’de yaşanan olayların da etkisi var. Sadece biz altının gramının 600 TL’yi geçeceğini düşünüyoruz. Bence 600 TL iyimser rakam olur. Çok yüksek bir rakam değil. Çünkü bundan 5 ay evvel 550 TL’ydi. Bu artışlar bence normal. Ama çok hızlı artmasının tek sebebi doların çok fazla yükselmesi” şeklinde konuştu.