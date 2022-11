“ALTINDAN GÜZEL BİR PARLAMA BEKLİYORUZ”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yılsonu itibariyle altında bir yükseliş beklediklerini söyleyen kuyumcu esnafı Abdullah Çobanoğlu, “Kasım sonu ve Aralık başlarında enflasyondan dolayı fiyatlarda yükseliş bekliyoruz, yatırım için güzel bir zaman, alım için güzel bir fırsat. Bu sefer altından güzel bir parlama bekliyoruz” dedi.

Uzun süredir düşüş gösteren altın yeniden yükselişe geçecek. Son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşanan altın piyasasında yılsonu ile birlikte bir hareketlilik bekleniyor. Vatandaş ise bekleme de birçok kuyumcu fiyatlarda düşüşün devam edeceği tahmininde bulunurken bazıları da bu düşüşün tam yatırım fırsatı olduğunu belirterek yılsonunda altında ciddi bir fiyat artışı beklediklerini ifade ettiler.

Altın fiyatlarındaki düşüşün her zaman bir alım fırsatı olduğunu dile getiren kuyumcu esnafı Abdullah Çobanoğlu, “Altın fiyatlarında bu ara düşüş gerçekleşti ve bu tam alım fırsatıydı. Fiyatlarda düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Geçen ons fiyatları bin 620 TL’ye kadar düşmüştü, şu an bin 645 TL değerlerinde bu fırsatlar tamamen yatırımcıların altın alması için cazip fırsat. Önümüzdeki süreçte fiyatlarda yükseliş bekliyoruz. Kasım sonu ve Aralık başlarında enflasyondan dolayı fiyatlarda yükseliş bekliyoruz ve dünya genelinde de ons paritesinde bir yükseliş bekliyoruz. Altındaki düşüşün sebebi doların veya Euro’dan kaynaklanmıyor. Tamamen ons fiyatlarının geri çekilmesinden dolayı bir düşüş oldu. Bence bu ons fiyatlarının düşüşleri de alım fırsatıydı. Bin 620’nin aşağısını da zorladı ama daha fazla aşağı inemedi. Bu fiyatlar tam alım fırsatı. Şu an da yatırımcı için karar vermesi zor bir süreç. Biz alım tavsiyesinde bulunuyoruz. Çünkü herkes düşüşün devam edeceğini düşünüyor. Bazılara bu düşüşün aniden yükselişe neden olacağını düşünüyor. Bizim tahminlerimiz yükseliş yönünde olacağıdır. Şu an da altın has fiyatları 996 TL bandındadır. Dolar fiyatları 18 bin 670, Euro ise 18 bin 500 bandındadır. Bu fiyatlara göre dolar ve Euro’ya baktığımız zaman çok bir düşüş veya yükseliş olmadı ama altın paritesine baktığınız zaman bu durum herkes için bir alım fırsatı yarattı.” şeklinde konuştu.

“YATIRIM İÇİN GÜZEL BİR ZAMAN”

Sektördeki durağanlıktan dolayı vatandaşların beklemede olduğunu belirten Çobanoğlu, “Şu an sektörde herkeste bir bekleme oluştu, yatırımcı alım için daha düşmesini bekliyor. Satacak vatandaşlarda fiyatların yükselmesini bekliyor. Bu durum bizim işleri biraz durağanlaştırıyor ama bence yatırım için güzel bir zaman, alım için güzel bir fırsat. Satım için beklenmesi gereken bir zaman. İhtiyaç yoksa bence bir süre daha beklenilir. Çünkü fiyatlarda ani fırlamalar bekliyoruz. 5 TL-10 TL değil, yükselişlerin daha yüklü olacağını tahmin ediyoruz. Bu sefer altından güzel bir parlama bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kuyumcu esnaflarında Mehmet Dursun da fiyatların daha fazla düşmeyeceğini belirterek, yılsonu ile bir artış yaşanacağını, altının güvenli liman olduğunu ve yatırımcısını üzmeyeceğini söyledi.