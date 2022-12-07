Altındaki yükseliş devam edecek

MEHMET KIROĞLAN

Altın fiyatının yılbaşından sonra daha da yükseleceğini dile getiren kuyumcu esnaflarından Abdulkadir Kıskaç, şimdilik ziynet ve gram altına rağbet olduğunu belirtti. Kıskaç, özellikle düğünlerde gram altının en çok tercih edildiğini söyledi.

Giderek fiyatı yükselen altın, yatırımcılarını sevindirirken, borçlularını üzmeye devam ediyor. Yılbaşından sonra daha da yükselmesi beklenen altının ne zaman düşüşe geçeceği merak edilirken, kuyumcu esnaflarından Abdulkadir Kıskaç, BUSABAH gazetesine konuşarak altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmede bulundu.

Yılbaşından sonra altın fiyatlarında bir artış beklediklerini ifade eden Kıskaç, altının ONS fiyatına dikkat çekti.

“ZİYNET ALTINLARA DA RAĞBET VAR”

“Ukrayna-Rusya savaşı ve Amerika’nın faiz artırmasından dolayı biraz altının ONS fiyatının doların altında kaldı. Yılbaşından sonra altında bir artış bekliyoruz. Yani şu an da biraz yükselişler başladı” diyen Kıskaç, altın alımlarının biraz düştüğünü ifade ederek, “Tabii ki şu anki ekonomik durumlardan da dolayı altın alımları biraz düştü. İşçilik olmadığı için daha çok ziynet altınlara biraz rağbet var. Müşterilerimiz genelde onları tercih ediyor. Genelde bizim Malatya’da kredi kartına taksit yapılmıyor kuyumcularda. Tabii yapan yerler vardır ama genelinde taksitli alışveriş olmuyor” diye konuştu.

“TERCİH EDİLEN ALTINLAR VAR”

Kıskaç, bazı altın çeşitlerine elbette ki talep olduğunu belirterek, “Özellikle çeyrek, yarım altın, liralık dediğimiz tasarruf amaçlı ziynet altınları en çok tercih edilen altınların başında geliyor. Daha çok halkımız düğün takısı olarak gram altını yöneldi. Gram altın fiyatı daha uygun olduğu için çeyrek altına göre o yüzden düğün zamanlarında gram altın satışlarımız artıyor” dedi.