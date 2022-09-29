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Altında düşüş talebi artırdı

Altında düşüş talebi artırdı
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Altında düşüş talebi artırdı

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın bin 620 dolar seviyelerinde gerilerken, gram altın ise 990 TL’den işlem görüyor. Altına yoğun bir talebin olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, gram altının sene sonu fiyatlarının tekrar 1000 TL’nin üzerinde olacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Altında yaşanan gerileme sonrası şu sıralar Kapalıçarşı’da ons bazında bin 620 dolar işlem görürken, gram altın ise 990 TL civarında işlem görüyor. Kuyumcular, bu düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek, sene sonu altının gramının 1000 TL üzerinde kapatacağını söyledi. (İHA)

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