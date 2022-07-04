Altın yumruk Hatice!

Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş bir kez daha hem Akçadağlıların hem Malatyalıların gurur kaynağı oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay yıldızlı boksör, altın madalya kazandı. Akbaş, Dünya şampiyonluğunun ardından Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldu.

Sıradaki hedefini Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak olarak belirleyen Hatice Akbaş, “İlk Akdeniz Oyunları tecrübem, ilk altın madalyam. Çok ama çok mutluyum. Bu yıl üst üste 3. kez İstiklal Marşımızı kürsünün en tepesinden dünyaya dinletme gururunu yaşıyorum. U22 Avrupa, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları… Sıradaki macera Avrupa Şampiyonası. Büyük rüya ise 2024 Paris Olimpiyatları… Üzerimde emeği olan başta canım babam olmak üzere tüm antrenörlerimin ellerinden öpüyorum. Tüm yöneticilerime saygılarımı sunuyorum. Emek veren mücadele eden tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok şükür bugünlere hep birlikte geldik” dedi.

Hatice Akbaş’ın Akdeniz Oyunları’ndaki büyük başarısı memleketi Malatya’da da büyük sevinçle karşılandı. Sosyal medyadan birçok tebrik mesajı alan Hatice Akbaş için siyasiler kutlama mesajı yayınladı.