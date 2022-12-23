Altın yatırımcısını güldürüyor

MEHMET KIROĞLAN

Altının yatırımcısını yarı yolda bırakmadığını dile getiren kuyumcular, en iyi yatırım aracının altın olduğunu ifade ettiler. Kuyumcular altın fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekerek, altına yatırım yapılmasını tavsiye ettiler.

Altın fiyatındaki yükselişler altının hala güvenilir bir liman olarak görülmesine neden oluyor. Malatyalı kuyumcular ise, ne olursa olsun altından hiç zarar eden yatırımcının olmadığını dile getirerek, önemli açıklamalarda bulundular.

Altının hiçbir zaman yatırımcısını yarı yolda bırakmadığını belirten kuyumcular, Altındaki yükselişin devam ettiğini söylediler.

“Küçük çapta düşüşler olsa da altın hiçbir zaman yatırımcılarını üzmedi” diyen kuyumcular, “Bir çeyrek altın bin 836 TL oldu. Biz hep yatırımcılarımıza altına yatırım yapın diye boşuna demiyorduk. Altın hiçbir yatırımcısını yarı yolda bırakmaz. Şimdiler de altın yatırımcıları gram altın almak için kuyumculara geliyorlar. Altının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Bizler yatırımcılarımıza mutlaka altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Altın gerçekten çok kazandırdı. Hala da kazandırmaya devam ediyor. Yılbaşından sonra gram altın başta olmak üzere altında yükselişler daha da devam edecek. Şu anda Beşibirlik 36 bin 220 TL, Cumhuriyet altın 18 bin 110 TL, Liralık altın 7 bin 244 TL, Ata Lira 7 bin 546 TL, Yarım altın 3 bin 672 TL, Çeyrek altın bin 836 TL, 22 ayar bilezik bin 52 TL, 18 ayar altın 914, 90 TL, 14 ayar altın 749,50 TL, 24 ayar altın bin 102,28 TL’den işlem görüyor” ifadelerini kullandılar.