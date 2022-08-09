Altın ve gümüş değer yükselişe devam ediyor!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya kuyumcu esnafı Çobanoğlu, altın, dolar ve euro kurunda bir düşüş olmadığını dile getirirken, herhangi bir düşüş meydana geldiğinde bunun iyi bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Çobanoğlu,”İnsanların böyle fırsatları değerlendirmesini tavsiye ederim. Bu yılın sonuna doğru fiyatlarda bir artış bekliyoruz. Dolar kurları 18 TL civarında seyrederken, euro kurları da 18,30 TL civarında seyredecek. Beklentilerimiz dolar kuru için 20-25 TL bandında, euro da ise 25TL’nin üstü. Altın için ise bin 400-bin 500 üstü. Bunlar sadece bir beklenti olmakla beraber her düşüş bir alım fırsatıdır. Düşüş yaşandığı an kesinlikle yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü fiyatların bunun altına düşeceğini düşünmüyorum. Gümüş fiyatlarında da yükselme var fakat altın enflasyonla en iyi mücadele etme aracıdır. Gümüş ve altın oranları birbirine eş değer olmasa da birbirlerine yakın oranlarda değerleri değişiyor. Paranın enflasyona yenilmemesini istiyorsanız ve kar elde etmek istiyorsanız yapacağınız en güzel yatırım altındır. Sonuç itibariyle döviz başka ülkenin parası, paranızı dövize bağlayıp değer kazanmasını beklemeyin. Vatandaşımızın en güzel yapacağı yatırım altın yatırımıdır.” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK GRAM ALTIN SATILIYOR”

Düğün sezonu olmasına rağmen takı alımında ciddi bir azalma olduğunu söyleyen Çobanoğlu, “Bu sene altın fiyatlarının artmasıyla beraber, vatandaş maddi sebeplerden dolayı geçen sezona göre altın almakta zorlanıyor. Alım gücü düştüğü için sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, bu sıkıntılı dönemi kısa zamanda atlatmayı umut ediyoruz. Aslında bakıldığında yurt dışında da benzer sıkıntılar var, yurt dışından gelen insanlardan gördüğümüz kadarıyla orada da bu konuda sıkıntı olduğunu hissediyoruz. Genel olarak, hissedilen bu kriz sebebiyle bu dönem en çok satılan ürün gram altın oldu. Çeyrek altının yerini gram altın aldı. Bu yıl gram altın geçen senenin çeyrek altın fiyatına denk geliyor. Gram altın bu yüzden çeyrek altından daha fazla sattı, insanlar bütçesine göre karar veriyor.”

“BİREBİR ORİJİNALİNE BENZETİYORLAR”

Son zamanlarda sahte altın satımının yaygınlaşması yüzünden insanların yaşadığı mağduriyetlerine de değinen Çobanoğlu, “Sahte altın her zaman oluyor, dolandırıcılar her zaman kendini geliştirip birebir orijinale benzer altınlar üretiyor. Özellikle son zamanlarda teknolojinin de etkisiyle internetten altın alışverişleri çok artış gösterdi. İnsanlara tavsiyem bilip güvendikleri kuyumcuları tercih etsinler. Özellikle fiyatların çok yüksek olduğu şu dönemde insanların bu şekilde dolandırılması çok acı.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.